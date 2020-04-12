Alzheimer’a karşı zeytin

ZEYTİN E vitamini, demir, bakır ve kalsiyum gibi birkaç mikro besin açısından iyi bir kaynaktır. Zeytinler, iltihabın neden olduğu oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu için, hayati organların, özellikle beynin dokularını zararlı ve geri dönüşü olmayan hasarlardan korur. Bir diğer özelliği, gelişmiş bilişsel düşme riskinini azaltma ile bağlantılı bir antioksidan olan E vitamini içermesi olan zeytin sayesinde, Alzheimer hastalığı riskini de azaltabilirsiniz.

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