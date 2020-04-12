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Haberler Yaşam İlaç yerine rezene çayı

İlaç yerine

İlaç yerine rezene çayı
Giriş Tarihi: 12.4.2020
VÜCUTTA bulunan serbest radikallerin yarattığı etkiler ile antioksidan maddeler arasındaki denge, zaman zaman bozulabilir. İmmün sistemin zayıflamasına bağlı olarak bazı sağlık problemlerine yol açabilen bu durum, bitkisel çaylarla dengelenebiliyor. Rezene çayı da şifalı bitki çaylarından biridir. Rezene çayının kas gevşetici etkisi nedeniyle baş ağrılarına da iyi geldiği düşünülür. Yapılan sınırlı çalışmalarda rezenenin santral etkili ağrı kesici etkisinin olduğu görülmüştür.
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