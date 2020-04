Karantina günlerinde sağlıklı tariflerle fit kalın

Evde kalma süresi uzadıkça mutfağa girip çıkmalar da artmaya başladı. Tüm aile fertlerinin evde olması ve yaşanan can sıkıntısı, yemek yemeyi tetikleyen en önemli unsurlardan. Bu durumu avantaja çevirmek için sağlıklı yemek tariflerini denemeyi düşünebilirsiniz.

Çoğumuz uzun zamandır evden dışarı adım atmıyoruz. Sosyal izolasyon sürecinde sürekli evde vakit geçirdiğiniz için, mutfağa her gidişinizde bir şeyler atıştırmış oluyorsunuz. Bazen peynir-ekmekte, bazen hazır kekte bazen de kuru yemişlerde karar kılıyorsunuz.



DİYETİNİZİ RENKLENDİRİN

Peki gerçekten aç olduğunuz için mi, yoksa tek neden can sıkıntısı mı? Ne yediğinizin hiçbir önemi olmadan bilinçsizce beslenmek maalesef can sıkıntınızı geçirmez. Sadece kısa bir süre ağzınızı oyalamanızı sağlar ki bu da kalıcı bir çözüm değildir. Karantina süreci bittiğinde evden çıkacak iki farklı grup olacak; yiyip yiyip kilo alanlar ve beslenmesini düzenleyip ideal kilosuna gelenler. Karar tabii ki sizin. Mutfakta geçirdiğiniz zamanı sağlıklı yemekler yapmak için harcayabilirsiniz ya da diyet sürecinizi farklı tarifler ile renklendirmeyi deneyebilirsiniz. Yasak yok, sadece sağlıksız diye gördüğümüz besinlerin sağlıklı alternatifleri var. Peki neler yapabiliriz? İşte Diet Time mutfağından sizin için birkaç sağlıklı tarifi bu hafta sizinle paylaşalım istedik.



FiT KREP



MALZEMELER

● 2 yemek kaşığı tam buğday unu

● 1 yumurta

● 1/2 çay bardağı süt

● 1 çimdik tuz

● 1 çimdik kabartma tozu

● Su



YAPILIŞI

UN, kabartma tozu, tuz, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin. Teflon tavaya peçete ile yağ sürün. Isınmış tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın. Her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin. Tüm harcınız bitene kadar bu işleme devam edin.

FIRIN MÜCVER



MALZEMELER

● 1 küçük boy tatlı patates

● 1 küçük boy havuç

● 1/3 demet maydanoz

● 2 adet yeşil kabak

● 2 adet yeşil soğan

● 1 adet yumurta

● 2 yemek kaşığı tam buğday unu

● 2 yemek kaşığı zeytinyağı

● Tuz ve baharatlar

YAPILIŞI

Yeşil soğanı ve maydanozu incecik doğrayın. Diğer sebzelerin hepsini rendeleyin. Bütün malzemeleri karıştırın. Yağlı kâğıt üzerine karışımı fırınlayın. İkindi öğününde kendinizi şımartmak isterseniz ise daha mevsimi henüz geçmemişken pazıyı kullanıp harika bir poğaça yapabilirsiniz.

PAZILI POĞAÇA



MALZEMELER

● 1 büyük kabak

● 1 bağ pazı

● 1 küçük havuç

● 2 yumurta

● 1 su bardağı yulaf

● 1 su bardağından iki parmak az tam buğday unu

● 1/2 çay bardağı sıvı yağ

● 100 gr lor peyniri

● Yeteri kadar maydanoz

● Dilediğiniz baharatlardan da kullanabilirsiniz.

● Süslemek için susam



YAPILIŞI

Kabak ve havucu rendeleyin. Pazıları küçük küçük doğrayın ve tüm sebzeleri sıvıyağ ile kavurun. Biraz soğuduktan sonra diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Kaşıkla şekil vererek fırın tepsisine dizin.



MEHLİKA ÖKTEM