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'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan Pazar ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan Pazar hava durumu...

12.04.2020, 09:13

Bugün 'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Artvin, , , Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Nisan Pazar ...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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