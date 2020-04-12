Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Nisan Pazar hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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