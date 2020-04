Yüksek doz C vitamini Türkiye’de de kullanılıyor

Yüksek dozda Vitamin C tedavisinin uzun yıllarıdır dünyanın çeşitli ülkelerde kullanılan bir tedavi olduğunu belirten Prof. Dr. Mutlu Demiray, korona virüs hastalarının tedavisinde de kullanıldığını söyledi.



HERKESE YETECEK KADAR VAR

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Demiray, "C Vitaminin dozunu arttırdığınızda farmokolojik bir etki ilaç etkisi ortaya çıkıyor. Yüksek dozda C vitamini genetik yapınızın şekillenmesine kadar rolü olan bir vitamindir. Viral enfeksiyonlarda akciğeri koruduğu gösterildi. Çin'den iki tane doktorun 50 orta ağır korona virüs hastasının üzerinde yaptıkları çalışmalarda hiç ölüm bildirilmedi. Korona virüs tedavisinde bütün dünya yüksek doz C vitaminini kullanıyor. Ülkemizde de bir aydır korona virüs hastalarında kullanılıyor. Bütün hastalara yetecek kadar ilacımız var" şeklinde konuştu.

