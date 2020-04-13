77 yıllık havaalanı ineklere otlak oldu

Muğla’nın Ula ilçesinde, 2. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin yaptığı ve dönemin “İncirlik Üssü” olarak bilinen havaalanı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun eğitim merkezi projesine Türk Hava Kurumu’nun onay vermemesi nedeniyle atıl kaldı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Kızılyaka köyünde, İngilizler tarafından, 1939'da verilen özel izinle 1943'te yapılan ve dönemin "İncirlik Üssü" konumundaki askeri havaalanı için hazırlanan proje, alanı 1989 yılında 49 yıllığına kiralayan Türk Hava Kurumu engeline takıldı. Kızılyaka muhtarı Selma Çetin, yaklaşık 500 dönümlük alanda 13 koruganın (uçak sığınağı) yok olmak üzere olduğunu söyledi.

"ÜLKEMİZ KAZANACAKTI"

Çetin, "Burası bir proje ile eğitim ve sivil havacılıkla ilgili merkez olabilirdi ama şu andaki durumu içler acısı" dedi. Askeri havaalanı için bir proje hazırladıklarını söyleyen Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun (THSP) Muğla İl Temsilcisi Can Gökovalı da, "Proje tamamlansaydı burası kesinlikle dünyanın en önemli merkezleri arasına girecekti. Projede yamaç paraşütü, genel havacılık, deneysel hava araçları gibi birçok branş yer alıyordu. Hem Muğla hem de ülkemizin kazanacağı bir proje olacaktı. THK burayı bize verseydi, kısa zamanda faaliyete geçerdi. 1989'daki anlaşmaya göre 25 yıl daha bir şey yapılamayacak." diye konuştu ve bu sürenin çok büyük bir kayıp olacağını söyledi.





Dünya'nın en önemli merkezleri arasına gireceğine kesin gözüyle bakılan proje, ortadaki engeller kalkmazsa 25 yıl daha bekleyecek.

Adem ÜlKER