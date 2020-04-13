Bakan Selçuk’tan velilere videolu mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm velilere öğretmenler aracılığıyla videolu bir mesaj gönderdi. Mesajında eğitimcilerin her zaman velileri arkasında hissettiğini belirten Bakan Selçuk, "Eğitim bayrağının bir ucunu uzaktan eğitimle sizlere devrettik. Şimdi siz öndesiniz, biz arkanızdayız. İyi ki varsınız" dedi.

'AYRIYIZ AMA BURADAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere gönderdiği videolu mesajında dünyaca ve milletçe daha önce benzeri yaşanmayan bir süreçten geçildiğini belirterek, "Bilin ki mesafe olarak ayrıyız ama buradayız. Eğitim bayrağının bir ucunu uzaktan eğitimle, sizlere devrettik. Okullarımız açıldığında sizden tekrar teslim alacağız. Tüm sabrınız, ilginiz, sevginiz ve hoşgörünüzle çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecinde onlara destek olacağınızı biliyoruz. Gönülden ifade etmek isteriz ki; iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.