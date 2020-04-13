Balkonda hayat var

Korona virüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip kendini balkonlara attı. İzmir’de ve Ege’nin çeşitli illerinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'de 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar balkonlarında stres attı. Kent sokakları ve meydanları hayvanlara kalırken, kendilerini izole eden vatandaşlar güzel havadan ve güneşten faydalanmak için vaktini balkonlarında geçirdi. Tarihi İzmir Saat Kulesi'nin bulunduğu meydan güvercinlere ve sokak hayvanlarına kaldı. Meydanda bulunan güvercinler, İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından belirli aralıklarla yem verilerek beslendi. Polis ekipleri, yasağın ikinci gününde kentin birçok yerinde uygulama yaptı.

İzmir Bostanlı'da bir vatandaş, evinin balkonuna kurduğu özel aparat ile boks antrenmanı yaptı.

KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Evlerinde aileleriyle vakit geçiren vatandaşlar, güneş enerjisi depolamayı ihmal etmedi. Günün büyük bölümünü balkonda geçirenler, gündemi de Yeni Asır'dan takip etti. İzmirliler ilginç manzaralara imza atarken, kimileri de sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinin temizliğini yapma fırsatı buldu. Denizli'de de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı başta olmak üzere normal günlerde binlerce insanın geçtiği Gazi Mustafa Kemal Bulvarı başta olmak üzere Bayramyeri Meydanı ve ana arterler bomboş kaldı. Evde kalan Denizlililer, bunu fırsata çevirdi. Vatandaşlar balkonlarda kitap okudu, ailesiyle kahvaltı yaptı, kedisiyle vakit geçirdi, eşiyle kahve içti. Evleri bahçeli olanlar ise günlük işleriyle uğraşıp ekmek yaptı.

Özellikle Ege ve İzmir'deki vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatleri balkonlarında Yeni Asır Gazetesi okuyarak değerlendirdi.

KLARNETİYLE OYNATTI

Aydın'da da benzer görüntüler ortaya çıktı. Nazilli'de Devlet Su İşleri'nden emekli piyanist 62 yaşındaki Metin Güler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan vatandaşları eğlendirmek için balkonunda klarnet çaldı. Komşuları da balkonlarına çıkıp tempo tutarak Güler'e eşlik etti. Güler'in 76 yaşındaki yan komşusu Üzeyir Topbaş da Harmandalı oynadı.





Konak Güzelyalı'da balkona çıkarak kahve içip tavla oynayan çift, gün boyunca balkon keyfi yaşadı.





Metin Güler, komşularının sıkılmaması için müzik ziyafeti sunduğunu belirtti.



FATİH ŞENDİL / ERCAN AKGÜN / SEBAHATTİN ALP / KAZIM YÖRÜKCE / MELİH DEMİRTAŞ