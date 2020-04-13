  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu

Koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu

Koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu

13.04.2020, 19:54 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020,19:55

'de, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek taburcu edildi. Taburcu edilen bebeğin dünyadaki en küçük Covid-19 hastası olduğu öne sürüldü.

Bir yakınında koronavirüs tespit edilen Z.E, doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

Başarılı bir şekilde doğum yaptırılan kadının koronavirüs testi negatif, bebeğininki ise pozitif çıktı.

KARANTİNA EVLERİNDE DEVAM EDECEK

Henüz adı bile konmadan tedaviye alınan bebek, 15 günün ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Taburcu edilen bebeğin dünyadaki en küçük Covid-19 hastası olduğu öne sürüldü.

Bu arada tedavisi tamamlanan bebek ve annesinin karantina süreçlerinin, evlerinde 14 gün daha devam edeceği belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA