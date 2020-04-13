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Haberler Yaşam MEB miniklerin sorularını yanıtlıyor

miniklerin sorularını yanıtlıyor

MEB miniklerin sorularını yanıtlıyor
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında evde uzaktan eğitim alan çocuklar için yeni bir hizmeti devreye soktu. MEB, bu dönemde çocukların merakını canlı tutmak için gayret sarf eden velilere destek olmak ve çocukların öğrenme isteğini artırmak için TRT EBA TV kanalları üzerinden "Merak Gıdıklayan Sorular" serisini başlattı. Bu kapsamda çocuklar tarafından Bakanlığın "tanitim@meb. gov.tr" adresine gönderilen, günlük hayata, bilime ve tabiat olaylarına yönelik sorular MEB tarafından videolu bir şekilde yanıtlanacak.

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