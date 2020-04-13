İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Nisan Pazartesi hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 13 Nisan Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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