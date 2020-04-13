Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 13 Nisan Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Nisan Pazartesi hava durumu...

MARMARA Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 19°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu