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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! O dersler 'da başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! O dersler 17 Nisan'da başlıyor

13.04.2020, 11:10

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlkokul ve ortaokul düzeyindeki kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosu hazırladık. Bunlardan ilki, 'da TRT EBA TV'de yayınlanacak. " açıklamasında bulundu.

MEB, EBA TV üzerinden kaynaştırma öğrencilerine özel içerik yayınlayacak. Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlkokul ve ortaokul düzeyindeki kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosu hazırladık" ifadelerine yer verdi.

NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Bakan Selçuk, "Bunlardan ilki, 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanacak. Kaynaştırma öğrencilerine Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri için de etkinlik sayfaları açılacak" mesajını verdi.

"ÖĞRENCİLERİN DURUMU TAKİP EDİLECEK"

Ziya Selçuk ayrıca "Bu öğrencilerimizin durumları, Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm okul rehberlik servislerince kullanılmak üzere hazırlanan formlarla takip edilmeye başlanacak" şeklinde konuştu.

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