Ortaokul öğretmeni evinde asılı bulundu

İstanbul Avcılar'da ortaokul öğretmeni Aynur N. S. evinde kalorifer borusuna bağlı iple asılı bulundu. Olay, dün Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Arif S, iş seyahati nedeniyle bulunduğu Kırşehir'den defalarca aramasına rağmen eşine ulaşamadı. Arif S. bunun üzerine oturdukları sitenin güvenlik görevlisinden evi kontrol etmelerini istedi. Giriş katın-daki evin ışıklarının açık olduğunu gören görevli, pencereden kadının ka-lorifer borusuna asılı olduğu gördü. Olay yerine sevk edilen ekipler psikolojik sorunlar yaşadığı öğ-renilen Aynur N. S'nin öldüğü-nü tespit etti.
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