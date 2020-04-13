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Haberler Yaşam Türkiye kurallara uydu evde kaldı

kurallara uydu evde kaldı

Türkiye kurallara uydu evde kaldı
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri bünyesinde 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, alınan karara yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı illerde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edilirken, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildi" bilgisi verildi. İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın ardından, İzmir'in yüzde yüze yakın oranla yasağa uyan en başarılı il olduğu öğrenildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız İzmirlilere bu yasağa azami saygıyla uydukları için teşekkür ederken, bir kaç kendini bilmez kişiye de yasağı ihlal ettikleri için cezai işlem uyguladıklarını belirtti.

FATİH ŞENDİL

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