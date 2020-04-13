Türkiye’nin büyük başarısı

Tüm dünyada etkisini sürdüren ölümcül korona virüsü ile ilgili Türkiye aldığı devam ediyor. önlemlerle bir adım öne çıktı. Türkiye’nin başarısının sırrını açıklayan Prof. Dr. Ateş Kara, “Erken önlem alındı, sağlık sistemimiz çok iyi ve genç nüfusumuz fazla” dedi.

Türkiye, dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs ile mücadelede, aldığı erken önlemler, sağlık sisteminin gücü ve genç nüfusu ile özellikle batılı ülkelere nazaran çok daha başarılı oldu. Türkiye, enfekte olan hasta sayısına göre ölüm oranları açısından batılı ülkelerin çok gerisinde kaldı. Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.11 olurken bu oran İtalya'da yüzde 12.79, Fransa'da yüzde 10.60, İspanya'da yüzde 10.19 oldu.

İLAÇ ERKEN VERİLİYOR

Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ortaya çıkan tabloyu Yeni Asır'a değerlendirdi. Türkiye'nin başarısında 3 ana etkenin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kara, "Birincisi Türkiye'nin aldığı erken önlemler. Örneğin Türkiye'de Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar erken temin edildi. Bu böyle olunca da yurt dışında sadece yoğun bakımda başlanan ilaçlar Türkiye'de daha erken başlanılabiliyor. Normalde sadece semptomu olan hastaya hatta semptomu olmayan riskli durumdaki hastaya bile bu ilaçları başlayabiliyoruz. Bu bizim açımızdan çok büyük bir avantaj. Böyle olunca da hastaların daha azı ağır hastalık tablosuna dönüyorlar" dedi.





ÜLKELERİN ÖLÜM ORANLARI

İtalya 12.79

İngiltere 12.38

Belçika 12.14

Fransa: 10.60

İspanya 10.19

İran 6.33

Dünya ortalaması

6.14 Çin 4.02

ABD 3.89

Almanya 2.29

Türkiye 2.11

Güney Kore 2.04

SAĞLIK EKİBİ ÇOK İYİ

"İkincisi ise, Türkiye'nin sağlık sisteminin iyi durumda olması ve çok iyi yetişmiş bir sağlık ekibine sahip olması" diyen Kara, şöyle devam etti: "Türkiye'nin enfeksiyon ekibi çok iyi yetişmiş vaziyette, acil ekibi de aynı şekilde ve özellikle de yoğun bakım ekibi de çok iyi. Bunun yanı sıra hasta yükü de erken alınan önlemler nedeniyle kapasiteyi çok zorlamadığından ülkemiz Amerika,Fransa ve İtalya'ya göre çok çok daha başarılı. Bunun özellikle altını çizmek lazım. Bir üçüncü etken de nüfus dağılımımızın genç olması. Bunun da bir miktar etkisi var."

KENDİNİZİ İZOLE EDİN

Önceki gün yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağına saatler kala market, büfe ve fırınlara akın edenlerin kendilerini 14 gün karantinaya almaları gerektiğini ifade eden Ateş Kara, bu yaşananların Türkiye için tehdit olup olmadığı sorusu üzerine ise, "Bir miktar rakam artışına neden olacaktır. Ama o kişiler kendilerini izole edebilirlerse bu etki de ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.



Güney Kore'nin sırrı nedir?

Güney Kore, korona virüsle mücadelede ölüm oranını çok düşük tutmayı başardı. Güney Kore'nin bu başarısının altında, her bireyi "dedektif titizliğiyle" izlemesi, çok yüksek sayıda test uygulaması ve teknolojiyi çok verimli kullanması yattığı belirtiliyor. Başkent Seul'deki Sungkyunkwan Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gökçe Başbuğ, bu başarının nasıl sağlandığını şöyle anlatmıştı: "Güney Kore, mücadele stratejisini üç temel üzerine oturttu. Pozitif çıkan bir vakanın gittiği AVM belirlenip iki gün boyunca kapatıldı ve her yeri dezenfekte edildikten sonra o bireyin temasta olduğu herkese ulaşıldı. Daha sonra test üretimi artırıldı ve isteyen herkese test yapmaya başladılar. Bu uygulamalar etkili oldu."

Erhan GÜLENÇ