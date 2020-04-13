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Haberler Yaşam Yoğun bakıma geçişte azalma sürüyor

geçişte azalma sürüyor

Yoğun bakıma geçişte azalma sürüyor
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Türkiye'de korona virüsle mücadeledeki günlük bilançoyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıkladı. Test sayısının 35 bin 720'ye yükseldiği görülürken, dün 97 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam vefat sayısı bin 198'e yükseldi. Dün 481 kişinin iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 446'ya çıktı. Bakan Koca mesajında, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz" dedi.

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