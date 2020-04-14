Çanakkale’de karantina altındaki 156 kişi özgür

Çanakkale'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kız Öğrenci Yurtları'nda yurtdışından getirilerek karantinaya alınan 156 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından tahliye edildi. 156 kişi 8 otobüs ile Türkiye'nin 33 iline gitmek üzere yola çıktı. Katar'dan 86, Belarus'tan 27, Kazakistan'dan 75 ve Rusya'dan 12 vatandaş Türkiye'ye döndükten sonra Çanakkale'de karantinaya alınmıştı. Bunlardan 14 günü dolan 156 kişi AFAD ve emniyet ekiplerince otobüsle uğurlandı.