Canlarından geçtiler ama kumardan vazgeçmediler

Kars'ta korona virüs tehlikesine rağmen bir işyerinde kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım düzenlendi.