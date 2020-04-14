Kars'ta korona virüs tehlikesine rağmen bir işyerinde kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım düzenlendi.
Kars'ta korona virüs tehlikesine rağmen bir işyerinde kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım düzenlendi.
Canlarından geçtiler ama kumardan vazgeçmediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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