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Haberler Yaşam Canlarından geçtiler ama kumardan vazgeçmediler

Canlarından geçtiler ama kumardan vazgeçmediler

Canlarından geçtiler ama kumardan vazgeçmediler
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Kars'ta korona virüs tehlikesine rağmen bir işyerinde kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım düzenlendi.

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