Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Ertuğrul Zor (34) idaresindeki 61 FE 916 plakalı otomobil, ilçenin Giyimli Mahallesi Büyük Köprü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi. Sürücü Ertuğrul Zor, olay yerinde hayatını kaybetti.
Dereye yuvarlanan kamyonette 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.