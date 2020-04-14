  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Dereye yuvarlanan kamyonette 1 ölü

Dereye yuvarlanan kamyonette 1 ölü

Dereye yuvarlanan kamyonette 1 ölü
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Ertuğrul Zor (34) idaresindeki 61 FE 916 plakalı otomobil, ilçenin Giyimli Mahallesi Büyük Köprü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi. Sürücü Ertuğrul Zor, olay yerinde hayatını kaybetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dereye yuvarlanan kamyonette 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA