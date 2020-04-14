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Elinde bıçakla üstgeçidi kapattı

Elinde bıçakla üstgeçidi kapattı
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarı üzerinde elinde bıçakla çıkan Bayram K. yaya geçidini kullanmak isteyen vatandaşlara izin vermeyerek tehditler savurdu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İkna edilmeye çalışılan Bayram K. yanına kimseyi yaklaştırmadı. "Yaklaşırsanız sizi de yaralarım. Buraya vali gelecek, belediye başkanı gelecek. Ben öyle inerim" şeklinde tehditler savuran ve taleplerde bulunan Bayram K, yaklaşık 20 dakika sonra polis ekipleri tarafından ikna edildi.

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