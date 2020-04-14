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Haberler Yaşam Hiçbir çaba kurtarmaya yetmedi

Hiçbir çaba kurtarmaya yetmedi

Hiçbir çaba kurtarmaya yetmedi
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Antalya'da Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Sebahattin Akyıl (60), otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Otomobilden indirilip kenara alınan Akyıl, sağlık ekibinin yarım saatlik kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen müdürün iki oğlu, eşi ve mesai arkadaşları, kötü haberi alınca büyük üzüntü yaşadı.

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