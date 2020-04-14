İstanbul’da da isyan ettiler

İstanbul Maltepe'de yapılan denetimlerde de İzmir'dekine benzer görüntüler ortaya çıktı. Minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü. Sivil trafik ekiplerinin denetimleri sırasında fazla yolcu taşıyan iki minibüse cezai işlem uygulandı. Bir minibüsten 21 fazla yolcu çıktı. Minübüs şoförü "Millet zorla biniyor" derken, yolcular ise uyarı yaptıklarını ama kimsenin dinlemediğini söyledi.