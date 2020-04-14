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Kızılcıkla gripten korunun

Kızılcıkla gripten korunun
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Kuzey yarım kürenin soğuk bölgelerinde yetişen kızılcık, kırmızı rengiyle şifa dolu bir meyvedir. Kızılcığın hem suyundan hem de reçelini yaparak marmelatından faydalanabilirsiniz. A, E, C ve K vitaminleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kızılcık, içindeki besin lifleriyle kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Güçlü bir doğal antienflamatuar, antiviral ve antibakteriyel madde olan yüksek miktarda C vitamini içermesi nedeniyle soğuk algınlığını ve gribi önlemek için ideal bir besindir.

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