Kızılcıkla gripten korunun

Kuzey yarım kürenin soğuk bölgelerinde yetişen kızılcık, kırmızı rengiyle şifa dolu bir meyvedir. Kızılcığın hem suyundan hem de reçelini yaparak marmelatından faydalanabilirsiniz. A, E, C ve K vitaminleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kızılcık, içindeki besin lifleriyle kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Güçlü bir doğal antienflamatuar, antiviral ve antibakteriyel madde olan yüksek miktarda C vitamini içermesi nedeniyle soğuk algınlığını ve gribi önlemek için ideal bir besindir.