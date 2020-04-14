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'den son dakika uyarısı! 'de bugün hava nasıl olacak? Salı ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Salı hava durumu...

14.04.2020, 09:26

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde ve , gece saatlerinde Trakya kesimi ile çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Salı ...

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde ve , gece saatlerinde Trakya kesimi ile çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

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