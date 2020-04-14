İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Nisan Salı hava durumu...
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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