Prof. Dr. Tevfik Özlü’den umut verici açıklama ‘Güzel günler yakında'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Yeni Asır'a çarpıcı tespitlerde bulundu. Test sayısının artmasına oranla yakalanan pozitif vaka sayısındaki düşüşe dikkat çeken Özlü, vatandaşların düşüşten kaynaklı olarak rehavete kapılmaması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

YÜZDE 13'LERE DÜŞTÜ

Prof. Dr. Özlü "Son bir haftadır açıklanan veriler birbiriyle tutarlı. Bu seyre baktığımızda Türkiye'de salgının yatay duruma gelmekte olduğunu görüyoruz. Her günün verisi, bir önceki günün verisine oranla tutarlı olduğu için bu bize umut veriyor. Güzel günler geliyor" dedi.Alınan tedbirlerin işe yaradığını ifade eden Tevfik Özlü, "Bugün testlerin pozitiflik oranı yüzde 13'lere düştü. Dolayısıyla düne göre vaka sayılarımız daha iyi" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yoğun bakım sayısındaki azalma açıklamasına ilişkin ise Özlü, "Bu da aynı şekilde tutarlı. Tüm bu verileri birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye'nin salgını kontrol altında götürdüğünü söyleyebiliriz" dedi. Sürecin devam etmesinin hayati önem taşıdığının da altını çizen Özlü," Bir gevşeme ve rehavet olmasın ama Türkiye şu an itibariyle birçok ülkeyle kıyaslandığında bu süreci çok az hasarla ve kontrol altında götürüyor. İnşallah bundan sonra da böyle gideceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL