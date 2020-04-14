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Haberler Yaşam Turizm kentinde ilginç görüntü! Çatıda güneşlendiler

kentinde ilginç görüntü! Çatıda güneşlendiler

Turizm kentinde ilginç görüntü! Çatıda güneşlendiler

14.04.2020, 18:23

'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen kadınlar, güneşlenmek için evlerinin çatısına çıktı. O anlar ise vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerin de yasaklanmasının ardından vatandaşlar güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan 3 kadın, bikinileri ve mayolarıyla saatlerce güneşlendi.

Altlarına plaj havlusu serip biri yüzüstü, diğer ikisi sırtüstü yatan kadınların güneşlenmek için seçtikleri yöntem çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Evinin balkonundan güneşlenen kadınları görenler cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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