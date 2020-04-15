Bilim Kurulu üyeleri Özlü ve Kara Yeni Asır’a konuştu‘rakamlar umut verici’

Korona virüsle etkin mücadele için kurulan ve gece gündüz çalışmalarını sürdüren Koronavirüs Bilim Kurulu’nun üyeleri Tevfik Özlü ve Ateş Kara, Yeni Asır’a konuştu. Gidişatı değerlendiren Özlü ‘Rakamlar umut verici’ derken, Kara da çocukların aşılarına vurgu yaptı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. Ateş Kara, Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e önemli açıklamalarda bulundu. Salgınla ilgili verilerin yatay seyretmesinin sevindirici olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, "Bu vakalar bu şekilde devam ederse kısa sürede bu hastalığı yeneriz. İyileşme sayısında ve test sayısında her geçen gün artış var. Umudumuz çok yüksek" diye konuştu. Anne ve babaları uyaran Prof. Dr. Kara ise çocukların aşılarının bu süreçte ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

İNİŞE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ

Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınından Türkiye'nin en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirten Özlü, 4 Nisan'dan beri resmi vefat sayılarına bakıldığında dünya ülkelerine oranla Türkiye'nin umut verici olduğunu söyledi. Profesör Tevfik Özlü, "Her gün hastaneden alkışlarla taburcu edilen hastalarımı görünce çok mutlu oluyorum. Sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz. Allah güçlerine güç katsın. Vefat eden insanlarımıza da Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Vefat eden hasta rakamlarımızı oranlarını bu şekilde yatay seyirle devam ettirip sonra inişe geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN AŞILARI ÖNEMLİ

"KOVID-19 Salgını, bize aşıların ne kadar önemli olduğunu gösterdi" diyen Prof. Dr. Ateş Kara ise, "Virüsün yayılımını önlemek için evde kalmanın önemini hep konuşuyoruz. Ancak çocuklarımızın aşılarının da eksiksiz olarak yapılması hem onların hem de toplumumuzun sağlığı için gerekli. Aşılarını aksatmayalım. Bazı anne ve babalar arasında rutin yapılması gereken aşılara karşı çıkanlar var. Bunlar doğru değil. Aşıları ihmal etmeyelim" dedi. Kara, ayrıca virüsün sabun ve deterjandan çok etkilendiğini söyleyerek, "bu nedenle kıyafetlerimizin yıkama kurallarına uyalım, ekstra sıcak yıkamamıza gerek yok. Her zaman ki sıcaklık deterjan virüs tek düşmanı" açıklamasını yaptı.



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FATİH ŞENDİL