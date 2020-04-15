Dijitalleşme zarar veriyor

Evde geçirdiğiniz süreçte dijital nesnelerle gereğinden fazla meşgul olmak, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Uyumadan önce modem, tablet ve telefonlarınızı mutlaka kapatmalısınız.

Korona virüs salgınına karşı en çok dikkat etmeniz gereken nokta bağışıklık sisteminizin güçlü olmasıyken, farkında olmadan bu hayati sisteme zarar veriyor olabilirsiniz.

İNTERNETTEN KOPMALISINIZ

Uzmanlar, evimizde kullandığımız dijital nesnelerle aşırı temasın bağışıklık sistemimizi zayıflattığını ve bu durumun virüsle mücadelede vücudun biyolojik sisteminin güçlü olmamasından kaynaklı zafiyetler yaşatabileceğinin altını çiziyor. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Dijital nesnelerin evde kullanımı esnasında özellikle sınırsız internete bağlı olma durumundan vazgeçmeliyiz. Yani bir süre televizyonu, telefon ve tableti kapatalım. Yatmadan önce modem dahil hepsi kapalı olmalı. Dijital nesnelerle yoğun temas, kişilerde uykusuzluk problemi ve uyku esnasında da yeterince dinlenememe sorunları yaratmakta. Uyku esnasında yeterince dinlenemeyen kişi yorgun ve halsiz kalmaktadır. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır" ifadelerini kullandı.