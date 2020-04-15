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Haberler Yaşam Kuru kayısı cildi koruyor

cildi koruyor

Kuru kayısı cildi koruyor
Giriş Tarihi: 15.4.2020

5000 yıllık bir tarihe sahip olan kayısının hem yaş hali hem de kurusu vücudumuz için şifa deposudur. Sadece yazın değil, yılın dört mevsimi tüketilebilen ve uzmanlar tarafından düzenli tüketilmesi önerilen kuru kayısı, A vitaminini yüksek oranda içermesi nedeniyle, görme, üreme ve sağlıklı bir cilt açısından önemlidir. Kayısı cildi nemlendirir, korur ve pürüzsüzleştirir. Ayrıca kan şekerini aniden yükseltmeyen kuru kayısının anne sütünü artırdığı bilinmektedir.

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