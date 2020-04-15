Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde önceki gece sokak köpekleri çocuklara saldırdı. Köpekler çocukların yüzleri ile vücudunun diğer bölgelerini ısırarak parçaladı. Köpeklerin çocuklara saldırdığını fark eden mahalleli, çocukları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Davut S. (2), Miran İ. (2), Berat A. (5), Hayrünnisa G. (5), Havva K. (5) ve Kadir D'yi (13) hastaneye götürdü. Doktorların müdahale ettiği çocuklardan 3'ü durumu ağır olduğu öğrenildi.