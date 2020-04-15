Tok kalmak kuru greyfurt

Tatlı-ekşi tadıyla bilinen tropik bir meyve olan greyfurt, besinler, antioksidanlar ve lif bakımından oldukça zengindir. Meyveler arasında en sağlıklı besinlerden biri olan greyfurt, kilo verme ve kalp hastalıkları riskini azaltan özellikleriyle dikkat çekiyor. Birçok yiyeceğe kıyasla mükemmel bir iştah kesici olan bu meyvenin, açlık hissini azalttığı biliniyor. İçeriğindeki yüksek miktardaki lif; açlığın giderilmesine ve insanların aşırı yemek yemekten kaçınmasına yardımcı olur.