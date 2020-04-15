  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Tok kalmak kuru greyfurt

Tok kalmak kuru greyfurt

Tok kalmak kuru greyfurt
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Tatlı-ekşi tadıyla bilinen tropik bir meyve olan greyfurt, besinler, antioksidanlar ve lif bakımından oldukça zengindir. Meyveler arasında en sağlıklı besinlerden biri olan greyfurt, kilo verme ve kalp hastalıkları riskini azaltan özellikleriyle dikkat çekiyor. Birçok yiyeceğe kıyasla mükemmel bir iştah kesici olan bu meyvenin, açlık hissini azalttığı biliniyor. İçeriğindeki yüksek miktardaki lif; açlığın giderilmesine ve insanların aşırı yemek yemekten kaçınmasına yardımcı olur.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tok kalmak kuru greyfurt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA