Virüslü bebeğin zaferi

Bingöl'de korona virüsü testi pozitif çıkan bebek, 15 günde hastalığı atlattı. Bir yakınında virüs tespit edilen anne Z.E, doğum için Bingöl Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesi'nde kaldırıldı. Annenin korona virüsü testi negatif çıkarken, bebeğinin testi pozitifti. Tedaviye alınan bebek, 15 gün sonra sağlığına kavuşarak alkışlar arasında hastaneyi terk etti.
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