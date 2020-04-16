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Haberler Yaşam Bilim kurulu üyesinden 15 dakika uyarısı

üyesinden 15 dakika uyarısı

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, 1 metreden yakın mesafede 15 dakikayı geçen sürelerle bir arada olmanın temas olarak tanımlanması kriterinin, virüsün insandan insana geçmesinde her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Şenel, "Koşma, yürüme, yan yana oturma gibi olaylara odaklanmaktansa 15 dakikayı geçen, 1 metreden yakın temasa odaklanıp vatandaşlarımızın bu şekilde kendini korumasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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