Bir tık için yalan söylüyorlar

Korona virüs salgınıyla ilgili sosyal medyada çıkan asılsız haberler her geçen gün artarken, uzmanlar yalan haber üretenlerin yaydığı “psikolojik enfeksiyon”un toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (Kovid- 19) salgınında Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta görülmesinin ardından, sosyal medyada korona virüsle ilgili asılsız haberler ve bilgi kirliliği artmaya başladı.

PANİK YARATILIYOR

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirlerle salgını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterilirken, sosyal medyada kaynağı belirsiz hesaplar tarafından paylaşılan ve hızla yayılan, bilimsel gerçekliği olamayan bilgiler ile ses kayıtları, insanların daha çok panik ve endişeye kapılmasına neden oluyor. Uzmanlar, daha fazla okunmak ve takipçilerini artırmak için asılsız bilgi paylaşanların "psikolojik enfeksiyon" yaydığı ve kaynağı bilinmeyen haber, ses kaydı, video ve bilgilerin paylaşılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.



Psikolojik enfeksiyon daha hızlı

Sosyal medya kullanımının bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde de bazı insanların yanlış bilgi yayarak, halkta korku ve paniğe neden olduklarını söyleyen Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, "Virüs sadece bedene ve beyne değil; zihne, gönle, kalbe, anlama ve varoluşa da korku ve kaygı maskesiyle bulaşabiliyor. Psikolojik enfeksiyonun yayılması daha hızlı, dezenfeksiyonu daha zordur ve sonuçları daha yaralayıcıdır. Toplumsal boyutları daha zor telafi edilir" dedi.



Beğenilme arzusuyla yapılıyor

Sosyal medyada yalan haber üretme davranışının altında yatan psikolojik etkilere değinen Akgül, "Dopamin beyinde, zevk ve arzulama duygularını yaratan bir kimyasaldır. Sosyal ağlar da beyindeki ödül merkezlerini uyarıyor ve dopamin salgılanmasına neden oluyor. Çünkü beğeniyoruz, yorum yapıyoruz ve paylaşıyoruz. İnsanlardan etkileşim alarak ödüllendiriliyoruz. Bu da insanlara gerçek hayatta bulamadıkları bir sanal beğenilme duygusunu hissettiriyor" ifadelerini kullandı.



Sosyal medya günümüzün vebası

Bu durumun Türkiye'ye özgü olmadığını belirten Akgül, "Sosyal medya için 'günümüzün vebası' demek yanlış olmaz. Çünkü virüslerin yayılması için kullandığımız viral kavramı sosyal medyadaki bilgiler için de geçerlidir. Sosyal medyadaki bilgilerin kısa sürede milyonlarca insana ulaşma hızı yadsınamaz. Sosyal medyada popüler kültürün ve trendlerin etkisiyle paylaşım rüzgarına kapılanlar, birlik beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bu günlerde bilgi kirliliğine hizmet edebilirler" değerlendirmesini yaptı.