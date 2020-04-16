23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayan 18 milyon öğrencinin her geçen gün derslere olan dikkatinin azaldığına dikkat çeken Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "Evinizi bir an önce okula dönüştürün. Öğrenmeye ilgisi azalan ve aileleri tarafından öğrenmeye motive edilmeyen öğrencileri gelecekte daha sıkıntılı günler bekliyor" uyarısında bulundu.

ÖĞRENCİ MASADA ÇALIŞMALI

Öğrencinin uzaktan eğitim aldığı odada derslerini takip ettiği televizyon veya bilgisayarın doğru açıda ve rahat kullanıma uygun bir konumda olması gerektiğini söyleyen Yılmaz," Öğrenci çalışmalarını mutlaka bir masada yapmalı, koltukta oturarak, yatarak veya yere uzanarak öğrencinin derse odaklanması ve öğrenmesi mümkün değildir. Öğrenci çalıştığı sürece odasına girilip çıkılmamalı, diğer odalardan öğrencinin ilgisini dağıtacak sesler gelmemelidir. Ebeveynler çocuklarının eğitimi önemsemezse, en düzenli çalışan öğrenciler bile bir süre sonra derslerden uzaklaşmaya başlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

CEYDA KARAASLAN