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Haberler Yaşam Kereviz kanınızı temizler

Kereviz kanınızı temizler

Giriş Tarihi: 16.4.2020

A, B ve C vitaminleri ile fosfor, çinko, bakır, manganez ve selenyum minerallerini içeren kereviz, kandaki stres hormonlarını azaltarak yorgunluğunuzu giderir. Vücudu kuvvetlendiren kereviz, kan temizleyici özelliğiyle karaciğer şişliğini ve sarılığı gidermeye yardımcı oluyor. Yüksek tansiyon, diyabet ve prostat hastaları için faydalı olduğu bilinen kereviz ayrıca yağ yakımını hızlandırıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor.

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