  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Tedavisi tamamlanan hekim bağışçı oldu

Tedavisi tamamlanan hekim bağışçı oldu

Giriş Tarihi: 16.4.2020

virüs tedavisi tamamlanan asistan hekim Betül İkbal Doğan, İzmir'deki ilk "immün plazma" tedavisi bağışçılarından oldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doğan'a şüphe üzerine Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Doğan, hastanede 2 gün tedavi gördü. Doğan'a daha sonra yapılan test ise negatif sonuç verdi. 14 gün boyunca karantina altına alınan Doğan, son testi de negatif çıkınca plazma bağışçısı olmaya karar verdi. Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğü'nün Alsancak'taki kan alma merkezine gelen Doğan, plazma bağışında bulundu. Karantina sürecinde kendisine çok destek verildiğini anlatan Doğan, "Görevime dönme isteğim daha çabuk iyileşmemi sağladı. Doktorluğu, insanlara yardım etmeyi seviyorum. Bu yüzden plazma vererek hastalara destek olabileceğimi düşündüm" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tedavisi tamamlanan hekim bağışçı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA