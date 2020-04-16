Tedavisi tamamlanan hekim bağışçı oldu

Korona virüs tedavisi tamamlanan asistan hekim Betül İkbal Doğan, İzmir'deki ilk "immün plazma" tedavisi bağışçılarından oldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doğan'a şüphe üzerine Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Doğan, hastanede 2 gün tedavi gördü. Doğan'a daha sonra yapılan test ise negatif sonuç verdi. 14 gün boyunca karantina altına alınan Doğan, son testi de negatif çıkınca plazma bağışçısı olmaya karar verdi. Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğü'nün Alsancak'taki kan alma merkezine gelen Doğan, plazma bağışında bulundu. Karantina sürecinde kendisine çok destek verildiğini anlatan Doğan, "Görevime dönme isteğim daha çabuk iyileşmemi sağladı. Doktorluğu, insanlara yardım etmeyi seviyorum. Bu yüzden plazma vererek hastalara destek olabileceğimi düşündüm" dedi.