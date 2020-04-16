Vaka sayıları yaz aylarında azalacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Baykan, yaz aylarında korona virüs vakalarında belirgin bir azalma beklenen enfekte kişi sayısının muhtemelen yıl sonuna kadar ender görülecek hale gelebileceğini söyledi.

AZAMİ DİKKAT

Bu süreçte geliştirilecek olan tedavi protokolleri için zaman kazanarak karantina, izolasyon ve hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğini belirten Baykan, "Yaz aylarında belirgin bir azalma beklenen enfekte virüsü yalnız bırakmaya yönelik önlemlerin başında gelen bulaş, te kişi sayısı muhtemelen yıl sonuna kadar tek tük görülecek hale gelecek. Daha sonraki enfeksiyonlar tıpkı mevsimsel grip(İnfluensa) gibi bazen ayakta bazen 3-5 günlük istirahatle iyileşecek şekle dönüşecek. Bu arada virüse karşı geliştirilecek tedavi materyallerinin uygulamaya girmesi ile virüsün hastalandırıcı özelliği de gittikçe zayıflayacak" ifadelerini kullandı.



'Tek ihtiyaç zaman kazanmak'

Salgın hakkında Yeni Asır'a önemli bilgiler veren Prof. Dr. Baykan, "En önemli konu bu virüse karşı geliştirilecek olan tedavi protokolleri için zaman kazanmak. Bu da virüsü yalnız bırakmaya yönelik önlemlerden bulaş, karantina, izolasyon ve hijyen kurallarına azami dikkatten geçiyor. Ülkemiz için alınması gereken önlemler hiçbir tartışma ve istismara fırsat vermeyecek şekilde bilim kurulunun önerilerinin zamanında ve yerinde olduğu artık dünya ülkelerince de kabul görmekte" dedi.

BELMA ŞAHANER