Virüsle mücadelede kırılma çizgisini geçtik

Tevfik Özlü, korona virüse karşı Türkiye'de verilen müca-deleden iyi sonuçlar almaya devam edildiğini söyledi. Özlü, "Virüsle mücadelede 13 Nisan bir kırılma çizgisiydi. Böyle devam edersek 20 Mayıs'tan sonra normalleşme başlayacak diye düşünüyorum. Evden çıkmamaya devam" diye konuştu.PROF. Dr. Özlü, korona virüsle müca-dele veren sağlık personelinin salgından korunması, motivas-yonlarının yüksek tutulması için "dönüşümlü mesai" uygulan-masını da istedi. Özlü, "Haftalık dönüşümlü mesai düzenlemesi, kuluçka süresi dikkate alındı-ğında bulaş olan sağlık çalışan-larının tanı öncesinde başkaları-na bulaştırmalarının önlenmesi açısından yararlı olacak" ifade-lerini kullandı.

FATİH ŞENDİL