Yaşlı, alkollü ve öfkeli sürücü

Antalya'da sokağa çıkması bile yasak olan 70 yaşındaki Luman Güneytepe, alkol alıp üstelik ehliyeti olmadan motosikletiyle çıktığı gezintide kaza yaptı. Kaza yapmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren yaşlı adam, neden evde olmadığını soran polise ise, "Yahu karım acayip bir kadın. Kesinlikle dışarı çıkmam lazım. Ben insan gibi yaşamak istiyorum" cevabıyla pes dedirtti. Polis ekibi tarafından karakola götürülen Luman Güneytepe hakkında alkollü ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin 544 TL ve korona tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası olmak üzere 8 bin 694 TL ceza uygulandı.