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Haberler Yaşam Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi

Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi

Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi

16.04.2020, 19:56

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar en fazla can kaybı 'da yaşandı. Yurt dışında vefat eden Türklerin sayısı belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

EN FAZLA CAN KAYBI FRANSA'DA YAŞANDI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

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