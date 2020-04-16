Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar en fazla can kaybı Fransa'da yaşandı. Yurt dışında vefat eden Türklerin sayısı belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi. EN FAZLA CAN KAYBI FRANSA'DA YAŞANDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.