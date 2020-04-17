Ebru Şallı'nın tarifsiz acısı! Oğlu Pars'ı kaybetti

Son dakika... Ebru Şallı'nın acı günü. Ünlü manken Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan’dan olan oğlu Pars yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Pars Tan, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti…

SON DAKİKA... Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan oğlu Pars lenfomaya verdiği mücadeleyi maalesef kazanamadı.

Pars, dün gece tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Pars, daha önce iki kez ilik nakli olmuştu.



İÇİNİ DÖKMÜŞTÜ

Pars'ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl içini dökmüştü. Eski manken, "Özel hayatıma gelen eleştiriler umurumda değil. Önceliğim Pars" demişti.

Lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."