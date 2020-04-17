Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı öncesi gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklamalarda bulundu. 17 Nisan corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında daha önce yapıldığı gibi bir kez daha video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bilim insanları durum değerlendirmesi ve önerilerini toplantıda dile getirirken Sokağa çıkma yasağı öncesi gerçekleştirilen son toplantı olarak 14.00'da başlayan toplantıda alınan kararlar planlandığı gibi Bakan Koca tarafından kamuoyu ile paylaştı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sokağa çıkmayanlar bu savaşın görünmeyen kahramanlarıdır. Önceki toplantıda benden en çok duyduğunuz kelime Filyasyondu. Bize başarı kazandıran bu yöntemin üzerine gittik. Bunun etkisi bir kez daha görüldü. Salgın hastalık tedavisinde öteden beri bilinen bu yöntem yayılımın önünü kesmekten en etkili yoldur. Bunu yeni duysanız da ilk vakadan bu yana yürüttüğümüz bir yoldu bu. Sizlerle daha önce paylaştığım şema filyasyonun bir örneği idi. Filyasyon yüzde 97,5 oranlarına ulaştı.

CORONAVİRÜS 81 İLİMİZE VE BAZI KÖYLERİMİZE KADAR ULAŞTI

Virüs 81 il ve bazı köylerimize kadar ulaştı. Vakaların temas zincirleri tespit edilerek gözetim altına alındı ve gerekli önlemler alındı. Bugüne kadar sağlık alanına yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha tespit etmiş olduk.

KENDİ ALGORİTMAMIZI OLUŞTURARAK ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ İLE BAŞARI ALDIK

Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç tedavisine başladık. Sosyal güvencesine bakmadan vakalarımızda tüm hastalarımıza bu işlemleri uyguladık. Erken başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.

ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ ZATÜRREYE DÖNME, ENTÜBE OLMA ORANLARIMIZI DÜŞÜRDÜ

Vakalara erken müdahale stratejimizin bir yönü bu idi. Erkenden ilaç tedavisine başlamamız sayesinde zatüreye dönme, yoğun bakım ve entübasyon oranlarımız düşmüştür.

EVDE KALMANIN SONUÇLARINI ALIYORUZ, BUNA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ

Evde kalmaya mecbur olmanın zorluğunu biliyoruz. Ancak bunun sonuçlarını görüyor ve buna devam edilmesi gerektiğini düşünüyor ve milletimizden ciddiyetle bu duruma devam edilmesini talep ediyoruz.

17 NİSAN CORONAVİRÜS TABLOSU

Günlük hastaneye yatan hasta sayımızda düşüş de tablolarımıza yansımaktadır. Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam sayımız 558 bin 413 oldu. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 126. Toplam vefat sayısı 17 Nisan itibarıyla 1769. Artan vaka sayımıza rağmen yoğun bakım ve entübe sayımız azalıyor.

SİZE HİZMET VERECEK GÜCÜMÜZ VAR! ŞÜPHE DURUMUNDA HASTANELERİMİZE BAŞVURUN

Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale şansımız, mücadele gücümüz var. Bir şüpheniz varsa hiç vakit kaybetmeyin. Size hizmet verecek gücümüz var.

İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ YAKINDA 10 BİNİ GEÇECEK

İyileşen hasta sayımız yakında 10.000'in üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAMI TAVSİYE EDİLDİ Mİ?

Sokağa çıkma yasağının faydasını görüyoruz. Bu hafta gündeme gelmedi. Haftaya olabilir. Ancak Bilim Kurulu bir karar almıyor. Tavsiye kararı alıyor bunun altını çizelim.

DÜNYADAN FARKIMIZ BURADA ORTAYA ÇIKTI

Biz başından itibaren süreci Bilim Kurulu öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Testlerin kimlere yapılması gerektiğinden tutun da hangi hastanın nasıl tedavi edilmesi gerektiğine kadar. Dinamik bir şekilde bu süreci ve yöntemleri sürekli güncelleyen dünyadan farkımızı da ortaya koyan bir yol izledik.





VAKA ARTIŞ HIZI AZALDI, DURAĞANLAŞABİLİR

Vaka artış hızı azalıyor. Salgın durağanlaşabilir. Önümüzdeki haftalarda plato çizeceğiz. Önümüzdeki günlerde de olursa şaşırmayalım.

TEDAVİDE KULLANILACAĞI SÖYLENEN VE TARİH VERİLEN İLAÇ

Sözü edilen ilaç bir firmanın patentli bir ilacı. Ruhsatlı bir ilaçtır. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Ve sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa hizmet için çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem de stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz.