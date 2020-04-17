Temizlik yaparken omurganızı koruyun

Uzmanlar korona virüs salgını nedeniyle evde bol bol temizlik yapanları omurga sağlığı açısından uyarıyor. Eğilerek yer silinmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Şadiye Sarataş, boyun ağrıları ve sakatlanmalara karşı önerilerde bulundu.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şadiye Sarataş, korona virüs salgını nedeniyle ev temizliğine kendini kaptıranları boyun ağrılarına ve sakatlanmalara karşı uyardı. Dr. Sarataş, özellikle ev işlerinde vücudun düz pozisyonda olmasının omurga sağlığı açısından önem teşkil ettiğini belirterek, "Evi süpürürken dik pozisyonda kalmaya özen gösterin" ifadelerini kullandı.

EĞİLEREK İŞ YAPMAYIN

Asıl önemli olanın temizliği zamana yayarak, yavaş yavaş yapmak olduğuna işaret eden Sarataş, "Yerleri eğilerek değil paspasla silin. Bunun yerine uzun saplı paspas kullanın, süpürge yaparken sap boyunu uzatın. Öne doğru eğilip kaslarınıza yük bindirmeyin" dedi. Ütü yaparken, ütü masasının kişinin boyuna göre ayarlanması ve masaya yakın durulması gerektiğini söyleyen Sarataş, "Belden çok fazla öne eğilmeyin, tezgahta çalışırken gövdenizin çok uzakta kalmamasına dikkat edin" ifadelerini kullandı.



Minder ile dizleriniz korunur

Evde temizlik sırasında birçok kez dizlerimizin üzerinde durduğumuza dikkat çeken Sarataş, "Dizlerin üzerinde durmanızı gerektirecek bir iş yapılacaksa, dizlik kullanın ya da dizin altına minder gibi yumuşak bir dayanak kullanın. Kaldırdığınız eşyaların ağır olmamasına dikkat edin. Eşya taşırken vücudunuza yakın olmasına dikkat edin. Gerekiyorsa başkalarından yardım alın. Temizlik sırasında uzun süre aynı pozisyonda kalmayın" şeklinde konuştu.



Egzersiz öncesi mutlaka ısının

ÖTE yandan evde egzersiz yapanlara da uyarılarda bulunan Sarataş, "Kişinin bilinen bir omurga hastalığı yoksa daha önce hiç yapmadığı bir hareketi yaparken yavaş ve az tekrarla başlamalı, zaman içinde zorluk seviyesi ve tekrarını artırmalıdır. Egzersiz öncesi vücudu ısıtma hareketleri yapılmalı ve egzersiz sonrası tüm kas grupları, her birini gergin bir şekilde 10 saniye süreli esnetilmelidir" dedi.



Hareketleri yaparken su önemli

SU içmenin önemine değinen Sarataş, "Egzersiz öncesi ve süresince düzenli aralıklarla mutlaka su tüketilmeli Eğer yaptığınız hareket, size çalıştırdığınız kas grubunun olağan yanmasından başka bir ağrı hissettiriyorsa muhtemelen hareketi doğru yapmıyorsunuz ya da fazla tekrar yapıyorsunuz demektir. Bunun gibi ağrı durumlarında tekrar sayısını azaltmalı ve vücudunuzu asla zorlamamalı hareketi aynı şekilde devam ettirmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.