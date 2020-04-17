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Turistlerin yasak öncesi deniz keyfine, polisten 'go home' uyarısı

Turistlerin yasak öncesi deniz keyfine, polisten 'go home' uyarısı

17.04.2020, 19:18 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020,19:19

’da sokağa çıkma yasağı öncesi kayalık alanda deniz keyfi yapmak isteyen çoğunluğu 7 kişi, polis tarafından uyarıldı. Falezlerdeki denize girilen kısımdan yukarı çıkarılan turistleri polis, ‘Corona, go home’ diye uyardı.

Muratpaşa ilçesinde faaliyetine son veren bir otelin sahil kısmındaki falezlerde bir grubun denize girdiği ihbarını alan polis, bölgeye geldi. Falezlerdeki kayalık alana merdivenlerden inen ve aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 7 kişiyi, polis korona virüs tedbirleri kapsamında uyardı.

'GO HOME'

Üstlerini giydikten sonra merdivenlerden yukarı çıkan gruptan yabancı turistleri, polis ekipleri 'Corona, go home' diyerek uyardı. Bir Türk vatandaş ise kendisini çeken gazetecilere işaret edip arkadaşına 'kameraya el salla' dedi. Uyarılara itiraz etmeyen Türk vatandaşlar ve turistler, sessizce evlerinin yolunu tuttu.

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