‘Yaz tatilinin ortadan kalkması gündemde yok’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır" ifadesini kullandı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Selçuk, "Telafi eğitimiyle ilgili dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.