  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Armut istahı dengeliyor

Armut istahı dengeliyor

Armut istahı dengeliyor
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Zayıflamak için uyguladığınız diyetlere, lif açısından oldukça zengin olan armudu ekleyerek öğünlerinizi renklendirebilirsiniz. Armudun içinde bulunan lifler acıkmayı geciktirerek kan şekerini dengede tutuyor ve iştah kontrolünü sağlıyor. Bu liflerin çoğu, çözünür olmayan bir polisakkarittir. Böylece yiyeceklerin bağırsaklardan geçmesi daha kolaylaşır, bağırsak hareketlerini düzenler. Kabuk kısmıyla birlikte tüketiminin daha faydalı olduğu armut, kabızlık için de çözümdür.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Armut istahı dengeliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA