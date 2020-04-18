Armut istahı dengeliyor

Zayıflamak için uyguladığınız diyetlere, lif açısından oldukça zengin olan armudu ekleyerek öğünlerinizi renklendirebilirsiniz. Armudun içinde bulunan lifler acıkmayı geciktirerek kan şekerini dengede tutuyor ve iştah kontrolünü sağlıyor. Bu liflerin çoğu, çözünür olmayan bir polisakkarittir. Böylece yiyeceklerin bağırsaklardan geçmesi daha kolaylaşır, bağırsak hareketlerini düzenler. Kabuk kısmıyla birlikte tüketiminin daha faydalı olduğu armut, kabızlık için de çözümdür.