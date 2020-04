Bağışıklık sistemini zayıflatan beslenme hataları

Tüm dünyada yayılmaya devam eden korona virüs tehlikesine karşı alınan korunma önlemlerinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlü tutularak vücut direncinin artırılması, yaşamsal önem taşıyor. Güçlü bir bağışıklık sisteminde yeterli ve dengeli beslenme ise kilit rol üstleniyor.

HAZIR GIDADAN KAÇINMALISINIZ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, vücudun ihtiyacını karşılamada yetersiz kalan tek tip beslenme modelin-den mümkün olduğunca uzak durma-mız gerektiğine dikkat çekerek, "Beslenme örüntümüzün dengeli ve vitamin ile minerallerden zengin olması, güçlü bir bağışıklık sistemi için büyük bir öneme sahip. Ayrıca öğünlerimizin hazır gıdalardan uzak olması, mevsimine uygun besin seçimlerinin yapılması çok önemli" diyor. Ayşe Sena Binöz beslenme alışkanlıklarımızda yaptığımız hataları anlattı, önemli öneri ve uyarılarda bulundu.



Kahvaltı ihmal edilmemeli

ALTIN öğün olan kahvaltının atlanması; diğer öğünlerde porsiyon miktarını artırarak kan şekeri dengesizliklerine yol açabiliyor. Bu durumda aç kalınan sürede vücut direncimizin düşmesi kaçınılmazdır. Kahvaltıda tüketeceğiniz kaliteli protein kaynağı olan yumurta içeriğindeki demir ve A vitamini ile bağışıklığınızın desteklenmesine yardımcı olacaktır.



Ara öğün çok değerli

İŞTAH kontrolünde, kan şekeri dengesinde ve günlük besin gereksinimlerinin karşılanmasında değerli bir yeri olan ara öğünleri atlamamak oldukça önemli. Meyveli yoğurt, süt, kefir, badem, ceviz, fındık ve tahıllı ekmek-peynir gibi seçeneklerle alınan protein, vitamin/mineral ve lif dengesi vücut direncinin artmasına yardımcı oluyor.



Az pişmiş et tehlikeli

AZ pişmiş ve çiğ besinlerden mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Et çeşitlerinin pişirilirken bakterilerin ölebilmeleri için iç sıcaklığının 70 derece ve üzerinde olması gerekiyor. İyi pişmemiş etler E.coli, Salmonella gibi bakteriler ve korona virüs ile gıda güvenliğini riske atabiliyor. Aynı şekilde tükettiğiniz yumurtanın da tam pişmiş olması önemli.



Tek tip beslenme zararlı

Besinlerin doğru ve birlikte tüketilmeleri vücuttaki kullanılabilirliklerini artırarak bağışıklık sistemimizi destekler. Bu durumda öğünlerimizin içeriğinin kaliteli protein, demir, çinko içeren; et, tavuk, balık, yumurta gibi proteinlerden; lif ve B grubu vitamin içeriği yüksek tam tahıl ürünleri ve kuru baklagillerden zengin olmasına dikkat etmemiz gerekiyor.



Meyve/Sebze bekletilmemeli

BESİNLERİN değer kaybına uğramamaları için hazırlama aşamalarına dikkat edilmeli. Örneğin C vitaminin hassas yapısı nedeniyle hazırlama ve pişirme aşamasında kayba uğrayabileceği için meyve ve sebzeleri mümkün olduğunca kısa sürede, metal bıçak darbesi değdirmeden hazırlamalı ve yine kısa sürede bekletmeden tüketmelisiniz.



Yetersiz ve sıcak su içmeyin

Besinlerin sindirimi, emilimi ve sonrasında oluşan zararlı atıkların vücuttan uzaklaştırılmaları ile diğer metabolik olaylar için yeterli su tüketmek çok önemli. Günlük olarak kilo başına 30 ml su, günün her saatine dengeli olarak dağıtılmalı. Virüsler ölür düşüncesiyle yüksek ısıda su tüketmek boğaz ve ağız mukozasına zarar verir. En ideali ılık su içmenizdir.



Hamur isleri kilo aldırır

PAKETLİ gıdalar, kek, şekerleme, hamur işleri gibi içeriğinde lif (posa) bulunmayan basit karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin tüketimi kan şekeri dengesini bozuyor. Oluşturdukları tokluk hissinin kısa olması nedeniyle bir sonraki öğünde besin tüketimimizin artmasına ve yüksek kalori içerikleri sebebiyle kilo almanıza neden olabiliyor.