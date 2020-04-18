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Haberler Yaşam Sus işaretiyle sağlıkçılara destek

Sus işaretiyle sağlıkçılara destek

Sus işaretiyle sağlıkçılara destek
Giriş Tarihi: 18.4.2020

İstanbul'da hemşire kıyafetiyle 44 yıl önce çekilen fotoğrafıyla tanınan eski model Dilek Tunca, herkese bu süreçte evlerinde kalmaları çağrısı yaptı. İzmir'de yaşayan Tunca, "Kovid-19 salgını sürecinde canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarının, bilhassa hemşire kardeşlerimin gayretlerini takdirle izliyorum. Hemşire kardeşlerim, şartlar ne kadar zor olursa olsun bu zorlu sürecin de üstesinden gelecektir. Bugünleri ben de evimde geçiriyorum. Salgının bitmesi için herkes evinde kalsın" dedi.

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