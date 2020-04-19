İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 19 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Nisan Pazar hava durumu...

MARMARA Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 25°C Az bulutlu ve açık