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'de bugün hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! 19 Nisan Pazar ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 19 Nisan Pazar hava durumu...

19.04.2020, 09:23

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, iç kesimleri, , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Nisan Pazar ...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

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